Украинцы ежедневно пользуются банковскими услугами. Факты ICTV рассказывают, как выбрать банк, когда понизятся кредитные ставки и что будет с курсом гривны.

Председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук рассказал Фактам ICTV, как банки восстанавливают доверие клиентов, на что обращать внимание, выбирая банк, что повлияет на курс гривны в ближайшее время и выйдут ли из оборота бумажные деньги в Украине.

Владимир Лавренчук – бизнесмен с опытом работы в банковском секторе более 35 лет. Неоднократно становился банкиром года по версиям авторитетных изданий.

К слову, он будет спикером на Киевском международном экономическом форуме 18-19 октября.

Дальше – прямая речь.

Почему закрылись банки

В 2014 году возникла угроза функционирования банковского сектора. Финансы страны оказались в ужасном состоянии. Это повлияло на финансовое состояние как клиентов банка, так и самих банков.

Все банки, функционирующие сегодня, теперь уже достаточно капитализированы для того, чтобы соответствовать здоровой банковской системе.

Норматив адекватности регулятивного капитала в среднем по банковской системе почти 16% при необходимых 10%.

Некапитализированные банки были закрыты – почти 100 учреждений. Один большой был национализирован.

Сегодня 82 банка функционируют в соответствии с регламентами. 20 меньших еще нуждаются действий по оздоровлению.

Как выбрать банк и не ошибиться

Утверждение, что люди потеряли доверие – справедливо. На его восстановление ушло 4 года и много операций.

Выбор банка зависит от фактора надежности.

Надо следить за информацией. Тот банк, который демонстрирует прибыльную деятельность, не фигурирует в нарушениях норм функционирования и является тем, с которым можно иметь дело.

Есть информация о здоровых банках, которые формируют доходы. Каждый квартал эти доходы демонстрируются и доходность банковского сектора растет.

Любые отклонения в работе банков и нарушение правил финансового мониторинга должны обязательно публиковаться в прессе. Это делает Нацбанк. Информация об участниках рынка, которые имеют проблемы, сегодня есть.

Качество сервиса, цена денег, кредитов, современные технологии, комфортность отделений – субъективная составляющая.

Банки конкурируют между собой. Уровень сервиса в конкуренции улучшается и технологии, которые предлагаются, в приоритете у многих банков. Поэтому есть из кого выбирать.

Банк закрывается?

Как бы сложно это ни было, надо следить за информацией, которая идет от Нацбанка. Это самый верный источник информации.

Если количество нарушений увеличивается, очевидно, что с этим банком лучше не иметь дел.

Вернуть деньги можно через Фонд гарантирования вкладов. Согласно законодательству это учреждение компенсирует вкладчикам потери.

Несмотря на войну, потерянную территорию, сложности в экономике, большинству вкладчикам банков, потерявших свою платежеспособность, государство выплатило средства (максимальная сумма возмещения Фондом 200 тыс гривен). Это очень сильный сигнал.

Кредитные ставки – понизятся

Депозиты и кредиты между собой очень связаны. Если растут ставки по депозитам – растут ставки по кредитам.

Повышение ставки – это временная мера по обузданию инфляции. Нацбанк увеличит стоимость денег на денежном рынке и этим повлияет на инфляцию. До начала 2019 мы можем быть во временных неудобствах, когда ставки высоки.

Через некоторое время ставки пойдут на убыль. Такую стратегию озвучил Нацбанк.

В перспективе 2020 инфляция должна быть на уровне 5% – однознаковая. Процентные ставки могут быть на уровне 10-12%. Вероятность такой перспективы высока.

Стабильность курса

Курс гривны – многофакторный результат.

Валютный курс опирается на спрос и предложение.

Спрос и предложение – это экспорт и импорт, поведение населения – эмиграция, иммиграция, страхи перед будущим или уверенность в нем.

Предсказания курса зависят от выборов и от тех заявлений, которые сейчас происходят.

Очень важно избежать популистских шагов, которые могут повлиять на изменение экономической стратегии, изменение ожиданий и как следствие могут повлиять на валютный курс.

Бумажные деньги – пережиток прошлого или ближайшее будущее

Я большой мечтатель отказа от бумажных денег.

Но бумажные деньги имеют своих “поводырей“. Их сторонники – не пенсионеры или люди, которые не имеют опыта работы с кредитными карточками. Это теневая экономика и теневой импорт. Там расчеты производятся наличными, потому что через банки они невозможны или маловероятны.

По оценкам международных экспертов, теневой рынок составляет 44% всей экономики.

Количество участников и бенефициаров слишком велика, чтобы их можно было победить одним законом или новым назначением.

Об инвестициях

Внутренний инвестор растет. Уровень вложений в капитальные инвестиции составил 32% – это достаточно много.

Уровень иностранных инвестиций составляет 500-600 млн Долларов. В лучшие времена Украина имела 6-10 млрд долларов.

Ключевой вопрос для инвесторов – предсказуемость дальнейшей стратегии. Это последовательность, реформы, кооперация (взаимодействие) между ветвями власти и актуальность программы МВФ.

Фото: dreamstime, офіційна сторінка Facebook

Общалась Лилия Ященко