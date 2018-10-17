Українці щодня користуються банківськими послугами. Факти ICTV розповідають, як обрати банк, коли понизятся кредитні ставки та що буде з курсом гривні.

Голова правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук розказав Фактам ICTV, як банки відновлюють довіру клієнтів, на що зважати, обираючи банк, що вплине на курс гривні найближчим часом та чи вийдуть з обігу паперові гроші в Україні.

Володимир Лавренчук – бізнесмен з досвідом роботи у банківському секторі понад 35 років. Неодноразово ставав банкіром року за версіями авторитетних видань.

До слова, він буде спікером на Київському міжнародному економічному форумі 18-19 жовтня.

Далі – пряма мова.

Чому закрились банки

У 2014 році виникла загроза функціонування банківського сектора. Фінанси країни опинилися у жахливому стані. Це вплинуло на фінансовий стан як клієнтів банку, так і самих банків.

Всі банки, що функціонують сьогодні, тепер вже достатньо капіталізовані для того, щоб відповідати здоровій банківській системі.

Норматив адекватності регулятивного капіталу в середньому по банківській системі майже 16% при необхідному 10%.

Некапіталізовані банки були закриті – майже 100 установ. Один великий був націоналізований.

Сьогодні 82 банки функціонують у відповідності до регламентів. 20 менших ще потребують дій по оздоровленню.

Як обрати банк і не помилитись

Твердження, що люди втратили довіру – справедливе. На її відновлення пішло 4 роки і багато заходів.

Вибір банку залежить від фактору надійності.

Треба слідкувати за інформацією. Той банк, який демонструє прибуткову діяльність, який не фігурує в порушеннях норм функціонування і є тим, з яким можна мати справу.

Є інформація про здорові банки, які формують прибутки. Кожного кварталу ці прибутки демонструються і прибутковість банківського сектору зростає.

Будь-які відхилення в роботі банків та порушення правил фінансового моніторингу мають обов’язково публікуватись в пресі. Це робить Нацбанк. Інформація про учасників ринку, які мають проблеми, сьогодні є.

Якість сервісу, ціна грошей, кредитів, сучасні технології, комфортність відділень – суб’єктивна складова.

Банки конкурують між собою. Рівень сервісу в конкуренції покращується і технології, які пропонуються, в пріоритеті багатьох банків. Тому є з кого вибирати.

Банк закривається?

Як би складно це не було, треба слідкувати за інформацією, яка йде від Нацбанку. Це найвірніше і найперше джерело інформації.

Якщо кількість порушень збільшується, очевидно, що з цим банком краще не мати справ.

Повернути гроші можна через Фонд гарантування вкладів. Згідно з законодавством ця установа компенсує вкладникам втрати.

Незважаючи на війну, втрачену територію, складнощі в економіці, більшості вкладникам банків, що втратили свою платоспроможність, держава виплатила кошти (максимальна сума відшкодування Фондом 200 тис гривень). Це дуже сильний сигнал.

Кредитні ставки – понизяться

Депозити і кредити між собою дуже пов’язані. Якщо зростають ставки по депозитах – зростають ставки по кредитах.

Підвищення ставки – це тимчасовий захід по приборканню інфляції. Нацбанк збільшить вартість грошей на грошовому ринку і цим вплине на інфляцію. До початку 2019 року ми можемо бути в тимчасових незручностях, коли ставки є високими.

Через деякий час ставки підуть на спад. Таку стратегію озвучив Нацбанк.

В перспективі 2020 року інфляція має бути на рівні 5% – однознакова. Процентні ставки можуть бути на рівні 10-12 %. Вірогідність такої перспективи є високою.

Стабільність курсу

Курс гривні – багатофакторний результат.

Валютний курс спирається на попит і пропозицію.

Попит і пропозиція – це експорт і імпорт, поведінка населення – еміграція, імміграція, страхи перед майбутнім чи впевненість у ньому.

Передбачення курсу залежать від виборів і від тих заяв, які зараз відбуваються.

Дуже важливо уникнути популістських кроків, які можуть вплинути на зміну економічної стратегії, зміну очікувань і як наслідок можуть вплинути на валютний курс.

Паперові гроші – пережиток минулого чи найближче майбутнє

Я великий мрійник відмови від паперових грошей.

Але паперові гроші мають своїх “поводирів“. Їх прихильники – не пенсіонери чи люди, які не мають досвіду роботи з кредитними картками. Це тіньова економіка і тіньовий імпорт. Там розрахунки проводяться готівкою, бо через банки вони неможливі або малоймовірні.

За оцінками міжнародних експертів, тіньовий ринок складає 44% всієї економіки.

Кількість учасників і бенефіціарів дуже велика, щоб їх можна було перемогти одним законом чи новим призначенням.

Про інвестиції

Внутрішній інвестор зростає. Рівень вкладень в капітальні інвестиції склав 32% – це достатньо багато.

Рівень іноземних інвестицій складає 500-600 млн доларів. В кращі часи Україна мала 6-10 млрд доларів.

Ключове питання для інвесторів – передбачуваність подальшої стратегії. Це послідовність, реформи, кооперація (взаємодія) між гілками влади та актуальність програми МВФ.

Фото: dreamstime, офіційна сторінка Facebook

Спілкувалась Лілія Ященко