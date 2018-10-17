Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны выделил дополнительно 2 млрд гривен на строительство хранилищ для боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает newsnetwork.tv.

По его словам, во время заседания комитета было комплексно рассмотрена проблема взрывов на артскладах в Украине и принят ряд решений.

– Мы приняли ряд решений. Они связаны с тем, что необходимо сделать для того, чтобы в кратчайшие сроки подправить то, что мы не сделали сначала. Эти меры связаны с доработкой законодательной базы, отработкой проектов постановлений правительства, которые ускорят строительство новых хранилищ. Это касается выделения дополнительного ресурса, – сообщил Полторак.

По его словам, сейчас бюджетом выделено недостаточно средств на строительство хранилищ с боеприпасами.

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– Мы только в 2017-2018 году получили ресурс в размере 500 млн гривен. В целом для завершения и приведения всех баз к уровню стандартов, которые существуют в странах НАТО, нам нужно ориентировочно 15 млрд гривен, – сообщил Полторак.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба представят отчет о взрывах на складах с боеприпасами в закрытом от прессы режиме.

Напомним, 9 октября произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей.

В Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

В связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.