4 катастрофы – 400 млн. грн. убытков! Все про масштабные взрывы боеприпасов

Это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.

Сватово Луганской области. Октябрь 2015. Война с Россией в Украине продолжается уже полтора года. За несколько километров от линии фронта и украинско-российской границы взрываются склады с боеприпасами. Там хранилось 3,5 тысячи тонн боеприпасов.

Балаклея Харьковской области. Крупнейший в Европе военный арсенал. Март 2017. Опять пожар, охвативший несколько площадок хранения танковых и артиллерийских снарядов. Многодневный фейерверк унес жизни двух человек, еще пятеро были ранены. 20 тыс. горожан эвакуированы. Из почти 140 тыс. тонн боеприпасов уничтожено более 70%.

Другая ужасная канонада имеет Винницкую регистрацию. После Балаклеи прошло всего полгода. На складе хранилось почти 200 тыс. тонн боеприпасов. В том числе и снаряды к реактивным системам залпового огня Град, Смерч, Ураган. Поэтому снова взрывалось громко и долго. Двое раненых.

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Главная версия сегодняшней трагедии – снова диверсия, будто над арсеналом видели беспилотник. Впрочем, военные эксперты говорят: поджечь такую ​​территорию с коптера невозможно. Должно быть два десятка дронов.

Эксперты прогнозируют: пожар в Ичне – причина халатности. После того, как последствия ликвидируют, выяснится, что снаряды хранились ненадлежащим образом, что охраны не хватало. Что территорию не заграждено. И предполагают: это умышленный поджог.

Назвать это кроме как небрежностью сложно. Три предыдущие катастрофы нанесли Украине примерно 400 млн. грн. убытков.

К слову, пожар в Ичне начался с четырех взрывов – Минобороны.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 39%, 56 голосов 56 голосов 39% 39%

Халатность 34%, 48 голосов 48 голосов 34% 34%

Кража 20%, 29 голосов 29 голосов 20% 20%

Диверсия 6%, 9 голосов 9 голосов 6% 6% Всего голосов: 142 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубликовано Октябрь, 09 в 13:58



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