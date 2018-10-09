4 катастрофы – 400 млн. грн. убытков! Все про масштабные взрывы боеприпасов
Это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.
Сватово Луганской области. Октябрь 2015. Война с Россией в Украине продолжается уже полтора года. За несколько километров от линии фронта и украинско-российской границы взрываются склады с боеприпасами. Там хранилось 3,5 тысячи тонн боеприпасов.
Балаклея Харьковской области. Крупнейший в Европе военный арсенал. Март 2017. Опять пожар, охвативший несколько площадок хранения танковых и артиллерийских снарядов. Многодневный фейерверк унес жизни двух человек, еще пятеро были ранены. 20 тыс. горожан эвакуированы. Из почти 140 тыс. тонн боеприпасов уничтожено более 70%.
Другая ужасная канонада имеет Винницкую регистрацию. После Балаклеи прошло всего полгода. На складе хранилось почти 200 тыс. тонн боеприпасов. В том числе и снаряды к реактивным системам залпового огня Град, Смерч, Ураган. Поэтому снова взрывалось громко и долго. Двое раненых.
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Главная версия сегодняшней трагедии – снова диверсия, будто над арсеналом видели беспилотник. Впрочем, военные эксперты говорят: поджечь такую территорию с коптера невозможно. Должно быть два десятка дронов.
Эксперты прогнозируют: пожар в Ичне – причина халатности. После того, как последствия ликвидируют, выяснится, что снаряды хранились ненадлежащим образом, что охраны не хватало. Что территорию не заграждено. И предполагают: это умышленный поджог.
Назвать это кроме как небрежностью сложно. Три предыдущие катастрофы нанесли Украине примерно 400 млн. грн. убытков.
К слову, пожар в Ичне начался с четырех взрывов – Минобороны.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
- Поджог 39%, 56 голосов56 голосов 39%39%
- Халатность 34%, 48 голосов48 голосов 34%34%
- Кража 20%, 29 голосов29 голосов 20%20%
- Диверсия 6%, 9 голосов9 голосов 6%6%