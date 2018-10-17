Комітет з питань національної безпеки і оборони виділив додатково 2 млрд гривень на будівництво сховищ для боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає newsnetwork.tv.

За його словами, під час засідання комітету було комплексно розглянуто проблему вибухів на артскладах в Україні та прийнято ряд рішень.

– Ми прийняли ряд рішень. Вони пов’язані з тим, що необхідно зробити для того, щоб в найкоротші терміни підправити те, що ми не зробили спочатку. Ці заходи пов’язані з доопрацюванням законодавчої бази, відпрацюванням проектів постанов уряду, які прискорять будівництво нових сховищ. Це стосується виділення додаткового ресурсу, – повідомив Полторак.

За його словами, зараз бюджетом виділено недостатньо коштів на будівництво сховищ з боєприпасами.

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– Ми тільки у 2017-2018 році отримали ресурс у розмірі 500 млн гривень. В цілому для завершення приведення всіх баз до рівня стандартів, які існують в країнах НАТО, нам потрібно орієнтовно 15 млрд гривень, – повідомив Полторак.

Представники Міністерства оборони і Генерального штабу представлять звіт про вибухи на складах з боєприпасами в закритому від преси режимі.

Нагадаємо, 9 жовтня стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. людей.

У Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

У зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.