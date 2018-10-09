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Взрывы в Ичне: транспорт из РФ и Беларуси тщательно досматривают

В связи с с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

9 октября произошли пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов Минобороны. В связи с ЧП усилена охрана границ с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

– На государственной границе усилены меры безопасности. Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов.

Тщательно осуществляется работа по осмотру транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на “зеленом” участке границы, – сообщили в ведомстве.

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Добавим, Черниговская область граничит на севере с Российской Федерацией (183 км госграницы), на северо-западе – с Беларусью (225 км госграницы). На границах расположено 13 пунктов пропуска.

Напомним, в Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

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