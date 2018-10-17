Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, улучшив позиции за 2017 год.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности экономики Global Competitiveness Index выпущен Всемирным экономическим форумом (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Украина заняла 83 место в списке, поднявшись на шесть пунктов, по сравнению с 2017 годом.

Согласно исследованию, у Украины “слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели”.

По уровню государственных институтов Украина находится на 110 месте, по инфраструктуре – на 57 месте, по уровню адаптация технологий – 77 место.

Макроэкономическая стабильность Украины на 131 месте, уровень здравоохранения – 94 место, уровень образования – 46 место, рынок товаров – 73 место.

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Рынок труда Украины оценен 66 местом, финансовая система – 117 место, объем рынка – 47 место, динамика бизнеса – 86 место, способность к инновациям – 58 место.

Первое место рейтинга занимают США. За ними – Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

На последних местах рейтинга – Гаити, Йемен и Чад.

К слову, украинская гривна стала лидером среди постсоветских валют в рейтинге Bloomberg.

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