Україна зайняла 83 місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки, покращивши позиції за 2017 рік.

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності економіки Global Competitiveness Index випущений Світовим економічним форумом (WEF) спільно з Євразійським інститутом конкурентоспроможності та консалтинговою компанією Strategy Partners.

Україна посіла 83 місце в списку, піднявшись на шість пунктів, порівняно з 2017 роком.

Згідно з дослідженням, в України “слабо розвинені інститути, вкрай нестійкі фінансова система та макроекономічні показники”.

За рівнем державних інститутів України знаходиться на 110 місці, за інфраструктурою – на 57 місці, за рівнем адаптації технологій – 77 місце.

Макроекономічна стабільність України на 131 місці, рівень охорони здоров’я – 94 місце, рівень освіти – 46 місце, ринок товарів – 73 місце.

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Ринок праці України оцінений 66 місцем, фінансова система – 117 місце, обсяг ринку – 47 місце, динаміка бізнесу – 86 місце, здатність до інновацій – 58 місце.

Перше місце рейтингу посіли США. За ними – Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Велика Британія, Швеція і Данія.

На останніх місцях рейтингу – Гаїті, Ємен і Чад.

До слова, українська гривня стала лідером серед пострадянських валют у рейтингу Bloomberg.

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