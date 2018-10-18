Второй в Украине магазин H&M открылся в ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Магазин H&M открылся в ТРЦ Sky Mall 18 октября.

Открытие второго масс-маркета уже не вызвало такого ажиотажа, как в Lavina Mall, пишет Информатор.

В 9.00 посетителей стали запускать в помещение ТРЦ. Но, чтобы попасть в магазин, нужно было ждать до 12.00.

В очереди собрались около 50 человек. Некоторые взяли с собой раскладные стулья и подушки.



Фото: Сергій Бумеров/Інформатор

Фото: Сергій Бумеров/Інформатор

Фото: Сергій Бумеров/Інформатор

Фото: Сергій Бумеров/Інформатор

Фото: Сергій Бумеров/Інформатор Фото: Сергій Бумеров/Інформатор В очередь с подушками и стульями. Второй H&M открыли в Киеве / 6 фотографий

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Провокаций в толпе не было – в магазине дежурила охрана.

Первые три посетителя получили сертификаты на покупки в H&M.

В честь открытия одежду в магазине H&M можно будет купить со скидкой 15%.

Напомним, первый в Украине магазин H&M открыли в ТРЦ Lavina Mall 18 августа. Это вызвало сумасшедший ажиотаж. Людей в магазин пускали порциями, а очереди в шоу-рум заняли почти все здание ТЦ.

Фото: Сергей Бумеров/Информатор