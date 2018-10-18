Второй в Украине магазин H&M открылся в ТРЦ Sky Mall в Киеве.
Магазин H&M открылся в ТРЦ Sky Mall 18 октября.
Открытие второго масс-маркета уже не вызвало такого ажиотажа, как в Lavina Mall, пишет Информатор.
В 9.00 посетителей стали запускать в помещение ТРЦ. Но, чтобы попасть в магазин, нужно было ждать до 12.00.
В очереди собрались около 50 человек. Некоторые взяли с собой раскладные стулья и подушки.
-
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Читайте: Trade with Ukraine – Украина запустила единый экспортный бренд
Провокаций в толпе не было – в магазине дежурила охрана.
Первые три посетителя получили сертификаты на покупки в H&M.
В честь открытия одежду в магазине H&M можно будет купить со скидкой 15%.
Напомним, первый в Украине магазин H&M открыли в ТРЦ Lavina Mall 18 августа.
Это вызвало сумасшедший ажиотаж. Людей в магазин пускали порциями, а очереди в шоу-рум заняли почти все здание ТЦ.
Фото: Сергей Бумеров/Информатор