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У чергу з подушками та стільцями. Другий H&M відкрили в Києві

Другий в Україні магазин H&M відкрився в ТРЦ Sky Mall у Києві.

Магазин H&M відкрився в ТРЦ Sky Mall 18 жовтня.

Відкриття другого мас-маркету вже не викликало такого ажіотажу, як у Lavina Mall, пише Інформатор.

О 9.00 відвідувачів стали запускати у приміщення ТРЦ. Але, щоб потрапити в магазин, потрібно було чекати до 12.00.

У черзі зібралося близько 50 осіб. Дехто взяв із собою розкладні стільці та подушки.

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У чергу з подушками та стільцями. Другий H&M відкрили в Києві / 6 фотографий

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Провокацій у натовпі не було – в магазині чергувала охорона.

Перші три відвідувачі отримали сертифікати на покупки в H&M.

На честь відкриття одяг у магазині H&M можна буде купити зі знижкою 15%.

Нагадаємо, перший в Україні магазин H&M відкрили в ТРЦ Lavina Mall 18 серпня.

Це викликало шалений ажіотаж. Людей у магазин пускали порціями, а черги в шоу-рум зайняли майже всю будівлю ТЦ.

Фото: Сергій Бумеров/Інформатор

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