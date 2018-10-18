Другий в Україні магазин H&M відкрився в ТРЦ Sky Mall у Києві.
Магазин H&M відкрився в ТРЦ Sky Mall 18 жовтня.
Відкриття другого мас-маркету вже не викликало такого ажіотажу, як у Lavina Mall, пише Інформатор.
О 9.00 відвідувачів стали запускати у приміщення ТРЦ. Але, щоб потрапити в магазин, потрібно було чекати до 12.00.
У черзі зібралося близько 50 осіб. Дехто взяв із собою розкладні стільці та подушки.
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Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор
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Провокацій у натовпі не було – в магазині чергувала охорона.
Перші три відвідувачі отримали сертифікати на покупки в H&M.
На честь відкриття одяг у магазині H&M можна буде купити зі знижкою 15%.
Нагадаємо, перший в Україні магазин H&M відкрили в ТРЦ Lavina Mall 18 серпня.
Це викликало шалений ажіотаж. Людей у магазин пускали порціями, а черги в шоу-рум зайняли майже всю будівлю ТЦ.
Фото: Сергій Бумеров/Інформатор