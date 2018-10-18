Киевский городской совет принял решение переименовать улицу маршала Жукова.

Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы маршала Жукова в улицу Кубанской Украины, сообщает пресс-служба Киевсовета.

– Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани, – говорится в сообщении.

Общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной громады города.

Улица маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной и пролегает от улицы Киото до улицы космонавта Волкова.

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К слову, комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.