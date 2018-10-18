Київська міська рада прийняла рішення перейменувати вулицю маршала Жукова.

Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці маршала Жукова на вулицю Кубанської України, повідомляє прес-служба Київради.

– Нову назва вибрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані, – йдеться у повідомленні.

Громадське обговорення про перейменування проходило з 29 травня по 29 липня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста.

Вулиця маршала Жукова розташована у житловому масиві Лісовий і пролягає від вулиці Кіото до вулиці космонавта Волкова.

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До слова, комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.