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У Києві змінили назву вулиці маршала Жукова

Київська міська рада прийняла рішення перейменувати вулицю маршала Жукова.

Київ

Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці маршала Жукова на вулицю Кубанської України, повідомляє прес-служба Київради.

– Нову назва вибрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані, – йдеться у повідомленні.

Громадське обговорення про перейменування проходило з 29 травня по 29 липня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста.

Вулиця маршала Жукова розташована у житловому масиві Лісовий і пролягає від вулиці Кіото до вулиці космонавта Волкова.

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До слова, комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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