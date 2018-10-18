Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил о возможных переговорах с Киевом о продаже оружия.

Волкер во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне напомнил, что Украина может получить новое американское оружие, поскольку США отменили эмбарго, которое действовало во времена администрации Барака Обамы, передает УНИАН.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома отказалась от тезиса о том, что поставки оружия в Украину могут усилить противостояние на Донбассе.

– Мы избавились от этого, и мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем, – заявил спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что решение администрации Дональда Трампа заключается в том, “чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту, которая имеет стратегию национальной безопасности, страны, которая, вероятно, имеет недостатки в этой стратегии”.

При этом он отметил, что происходит взаимодействие с Конгрессом относительно нового пакета военного финансирования.

– И мы будем встречаться с украинцами, чтобы говорить также об экспортной продаже оружия, – подчеркнул он.

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Напомним, в США обьяснили, что Украина может использовать Javelin в случае, если Россия начнет танковое наступление.