Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив про можливі переговори з Києвом щодо продажу зброї.

Волкер під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні нагадав, що Україна може отримати нову американську зброю, оскільки США скасували ембарго, яке діяло за часів адміністрації Барака Обами, передає УНІАН.

За його словами, нинішня адміністрація Білого дому відмовилася від тези про те, що поставки зброї в Україну можуть посилити протистояння на Донбасі.

– Ми позбулися цього, і ми тепер можемо допомогти Україні протитанковою зброєю, системами для боротьби зі снайперським вогнем, – заявив спецпредставник США.

Волкер наголосив, що рішення адміністрації Дональда Трампа полягає у тому, “щоб ставитися до України як до країни, яка має право на самозахист, яка має стратегію національної безпеки, країни, яка, імовірно, має недоліки у цій стратегії”.

При цьому він зазначив, що відбувається взаємодія з Конгресом стосовно нового пакету військового фінансування.

– І ми будемо зустрічатися з українцями, щоб говорити також про експортний продаж зброї, – наголосив він.

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Нагадаємо, в США пояснили, що Україна може використовувати Javelin у разі, якщо Росія почне танковий наступ.