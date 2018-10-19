PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Кошулинский опасный для власти кандидат - политолог/

Кошулинский опасный для власти кандидат – политолог

Выдвижение Руслана Кошулинского как единого кандидата от националистических сил способно мобилизовать избирателей патриотического направления в областях, где националисты традиционно имеют высокую поддержку, а также изменить рейтинги других кандидатов, в том числе, и президента.

Такое мнение политолога Петра Олещука публикует издание Главком в аналитическом материале Объединение националистов как последний шанс остаться в политике.

  • Петр Порошенко в последнее время дрейфует откровенно в направлении национал-патриотического электората. Он вооружается темами, которыми традиционно занимались националисты: язык, поместная церковь, “прочь от Москвы” и другие. И в этом контексте, безусловно, Кошулинский, может быть опасным для президента, – считает Петр Олещук.

Он также отметил, что Руслан Кошулинский воспринимается как наиболее положительный кандидат из всех националистических политиков. И если остальные политические силы националистического толка не согласятся на предложение Всеукраинского объединения Свобода сплотиться вокруг единого кандидата, то все вместе потеряют часть электоральной поддержки.

Как сообщалось, 14 октября 2018 в Киеве представители националистических сил прошли маршем под лозунгом Вернем Украину украинцам, приуроченным к 76-летию создания Украинской повстанческой армии.

Читайте: Рейтинги кандидатов в президенты Украины по результатам опроса ВОО ППИ

На митинге перед началом шествия лидер ВО Свобод» Олег Тягнибок предложил рассмотреть кандидатуру Руслана Кошулинского, бывшего вице-спикера Верховной Рады, ныне – депутата Львовского облсовета от Свободы, в качестве единого кандидата от националистических сил на президентских выборах 2019 года. В марте 2017 года ВО Свобода, партия Национальный корпус, движение Правый сектор, Конгресс украинских националистов, ОУН и С14 подписали манифест об общих целях и действиях.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Западные социологи назвали главных кандидатов в президенты
Пасивними громадянами легше маніпулювати: чому варто піти на вибори
На выборах в Латвии победила пророссийская партия – СМИ
Олігархічна змова чи відсутність самоорганізації: як фінансуються політичні партії
Борьба с рейдерством должна стать обязательной частью предвыборных программ – политолог
Верховная Рада
Какие провокации готовят против кандидатов в президенты их оппоненты
Чи варто вірити передвиборчим рейтингам кандидатів
Гитлер и Ленин выставили кандидатуры на выборах в Перу
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка