Выдвижение Руслана Кошулинского как единого кандидата от националистических сил способно мобилизовать избирателей патриотического направления в областях, где националисты традиционно имеют высокую поддержку, а также изменить рейтинги других кандидатов, в том числе, и президента.

Такое мнение политолога Петра Олещука публикует издание Главком в аналитическом материале Объединение националистов как последний шанс остаться в политике.

Петр Порошенко в последнее время дрейфует откровенно в направлении национал-патриотического электората. Он вооружается темами, которыми традиционно занимались националисты: язык, поместная церковь, “прочь от Москвы” и другие. И в этом контексте, безусловно, Кошулинский, может быть опасным для президента, – считает Петр Олещук.

Он также отметил, что Руслан Кошулинский воспринимается как наиболее положительный кандидат из всех националистических политиков. И если остальные политические силы националистического толка не согласятся на предложение Всеукраинского объединения Свобода сплотиться вокруг единого кандидата, то все вместе потеряют часть электоральной поддержки.

Как сообщалось, 14 октября 2018 в Киеве представители националистических сил прошли маршем под лозунгом Вернем Украину украинцам, приуроченным к 76-летию создания Украинской повстанческой армии.

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На митинге перед началом шествия лидер ВО Свобод» Олег Тягнибок предложил рассмотреть кандидатуру Руслана Кошулинского, бывшего вице-спикера Верховной Рады, ныне – депутата Львовского облсовета от Свободы, в качестве единого кандидата от националистических сил на президентских выборах 2019 года. В марте 2017 года ВО Свобода, партия Национальный корпус, движение Правый сектор, Конгресс украинских националистов, ОУН и С14 подписали манифест об общих целях и действиях.