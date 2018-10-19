Висунення Руслана Кошулинського як єдиної кандидатури від націоналістичних сил спроможне мобілізувати виборців патріотичного спрямування в областях, де націоналісти традиційно мають високу підтримку, і змінити рейтинги інших кандидатів, зокрема і президента.

Таку думку політолога Петра Олещука подає видання Главком в аналітичному матеріалі Об’єднання націоналістів як останній шанс залишитися у політиці.

– Петро Порошенко останнім часом дрейфує відверто в напрямку націонал-патріотичного електорату. Він озброюється темами, якими традиційно займалися націоналісти: мова, помісна церква,”геть від Москви” тощо. І в цьому контексті, безумовно, Кошулинський може бути небезпечним для президента, – вважає Петро Олещук.

Він також зазначив, що Руслан Кошулинський сприймається як найбільш позитивний кандидат з усіх націоналістичних політиків. Натомість, якщо решта політичних сил націоналістичного спрямування не погодяться на пропозицію Всеукраїнського об’єднання Свобода згуртуватися навколо єдиного кандидата, то всі разом втратять частину електоральної підтримки.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2018 року у Києві представники націоналістичних сил пройшли маршем під гаслом Повернемо Україну українцям!, приуроченим до 76-річчя створення Української повстанської армії.

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На мітингу перед початком ходи лідер ВО Свобода Олег Тягнибок запропонував розглянути кандидатуру Руслана Кошулинського, колишнього віце-спікера Верховної Ради, нині – депутата Львівської облради від Свободи, як єдиного кандидата від націоналістичних сил на президентських виборах 2019 року. У березні 2017 року ВО Свобода, партія Національний корпус, рух Правий сектор, Конгрес Українських Націоналістів, ОУН та С14 підписали маніфест про спільні цілі та дії.