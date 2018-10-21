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Теракт в Керчи: корпус колледжа может стать мемориалом

Корпус политехнического колледжа в Керчи, где Владислав Росляков устроил теракт, может стать мемориалом.

Подконтрольная Кремлю власть Крыма не исключает, что корпус Керченского политехнического колледжа после теракта станет мемориалом.

Соответствующее решение должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения, сообщил назначенный Россией “вице-премьер” Крыма Игорь Михайличенко, пишет Крым.Реалии.

– Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена.

В Беслане место (Школа после захвата заложников. – Ред.) осталось нетронутым и стало мемориалом.

Нам надо сначала переговорить с коллективом, детьми, а потом уже делать какие-то выводы, – сказал он.

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Напомним, теракт в Керчи произошел 17 октября 2018 года. Студент колледжа Владислав Росляков расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.

После совершенного парень застрелился в библиотеке. В результате трагедии погиб 21 человек, 44 человека находятся в больнице.

Фото: Kerch.FM

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