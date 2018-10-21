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Теракт у Керчі: корпус коледжу може стати меморіалом

Корпус політехнічного коледжу в Керчі, де Владислав Росляков влаштував теракт, може стати меморіалом.

Підконтрольна Кремлю влада Криму не виключає, що корпус Керченського політехнічного коледжу після теракту стане меморіалом.

Відповідне рішення мають ухвалити спільно з викладачами та студентами навчального закладу, повідомив призначений Росією “віце-прем’єр” Криму Ігор Михайличенко, пише Крим. Реалії.

– Спочатку потрібно говорити з педагогами та студентами. Запитати, чи готові вони далі проводити навчання у  цій будівлі, все-таки моральна травма серйозна завдана.

У Беслані місце (Школа після захоплення заручників. – Ред.) залишилося недоторканим і стало меморіалом.

Нам треба спочатку переговорити з колективом, дітьми, а потім вже робити якісь висновки, – сказав він.

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Нагадаємо, теракт у Керчі стався 17 жовтня 2018 року. Студент коледжу Владислав Росляков розстріляв викладачів і студентів, а потім влаштував вибух.

Після скоєного хлопець застрелився у бібліотеці. В результаті трагедії загинула 21 людина, 44 особи перебувають у лікарні.

Фото: Kerch.FM

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