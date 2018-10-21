Корпус політехнічного коледжу в Керчі, де Владислав Росляков влаштував теракт, може стати меморіалом.
Підконтрольна Кремлю влада Криму не виключає, що корпус Керченського політехнічного коледжу після теракту стане меморіалом.
Відповідне рішення мають ухвалити спільно з викладачами та студентами навчального закладу, повідомив призначений Росією “віце-прем’єр” Криму Ігор Михайличенко, пише Крим. Реалії.
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– Спочатку потрібно говорити з педагогами та студентами. Запитати, чи готові вони далі проводити навчання у цій будівлі, все-таки моральна травма серйозна завдана.
У Беслані місце (Школа після захоплення заручників. – Ред.) залишилося недоторканим і стало меморіалом.
Нам треба спочатку переговорити з колективом, дітьми, а потім вже робити якісь висновки, – сказав він.
Нагадаємо, теракт у Керчі стався 17 жовтня 2018 року. Студент коледжу Владислав Росляков розстріляв викладачів і студентів, а потім влаштував вибух.
Після скоєного хлопець застрелився у бібліотеці. В результаті трагедії загинула 21 людина, 44 особи перебувають у лікарні.
Фото: Kerch.FM