Украинская армия получила новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

– ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган. Это – одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных, – отметил он.

Президент добавил, что за 20 секунд Ураган может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 км.

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Глава государства подчеркнул, что украинская власть продолжает укреплять обороноспособность армии.

Напомним, ранее ВСУ успешно испытали Ураганы во время учений подразделений реактивной артиллерии.