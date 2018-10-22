Українська армія отримала нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган.

Про це Президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган. Це – одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових, – зазначив він.

Президент додав, що за 20 секунд Ураган може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які гарантовано уразять цілі на дальності до 35 км.

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Глава держави наголосив, що українська влада продовжує зміцнювати обороноздатність армії.

Нагадаємо, раніше ЗСУ успішно випробували Урагани під час навчань підрозділів реактивної артилерії.