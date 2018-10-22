PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / 16 снарядів за 20 секунд: ЗСУ отримали нову партію Ураганів/

16 снарядів за 20 секунд: ЗСУ отримали нову партію Ураганів

Українська армія отримала нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган.

Про це Президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган. Це – одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових, – зазначив він.

Президент додав, що за 20 секунд Ураган може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які гарантовано уразять цілі на дальності до 35 км.

Читайте: Ураган у дії: ЗСУ знищили цілі “ворога” в морі

Глава держави наголосив, що українська влада продовжує зміцнювати обороноздатність армії.

Нагадаємо, раніше ЗСУ успішно випробували Урагани під час навчань підрозділів реактивної артилерії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка