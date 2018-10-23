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Агрессия РФ на Азове: Европарламент готовит жесткий ответ

В Европарламенте сегодня состоятся дебаты относительно нарушения Россией международного права в Азовском море, результатом которых станет принятие жесткой резолюции.

Європарламент

В резюлюции, за которую должны голосовать в четверг, европарламентарии планируют осудить действия России в Азовском море, которая нарушает нормы международного морского права, передает Укринформ.

Кроме того, Европарламент планирует осудить строительство Россией Керченского моста и призвать Запад и ЕС решительно действовать в ответ на такое поведение РФ, что может привести к эскалации конфликта в Европе.

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Напомним, Россия задерживает в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты.

Фото: dreamstime

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