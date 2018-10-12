Украинская армия вместе с другими силовыми подразделениями в ходе маневров отработала реакцию на возможную высадку условного вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений разнородных военных сил по обороне участка морского побережья.

По словам президента, сегодня в Запорожской области военные отработали учения по обороне участка морского побережья “на 12 баллов”.

Целью учений является отработка реакции украинской армии и флота вместе с другими силовыми подразделениями на возможную высадку условного вражеского десанта на побережье Азовского моря.

















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В пресс-службе президента отметили, что в учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил и Сухопутных войск.

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В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

К слову, в Генштабе заявили, что Украина построит военную базу на Азовском море.