Новые санкции России против Украины не коснутся украинцев, находящихся в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Указ Владимира Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России, сообщает УНИАН.
– Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ, – заявил Песков, добавив, что украинский народ является “братским”, за исключением некоторых категорий.
Так, Указ Путина О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации предписывает правительству разработать перечень лиц, к которым будут предприняты меры.
– Украина предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя, – сказал Песков.Читайте: Санкции России против Украины: Путин играет в классическую теорию игр Путин ввел ответные санкции против Украины История санкций в мире: к чему приводили и что ждет Россию
В это же время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским компаниям, которые попадут под российские санкции, грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок некоторых товаров.
По словам Медведева, ограничения затронут только тех, кто “наносит вред России”, передает РИА Новости.
Напомним, Украина и еще три страны продлили санкции против России.
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