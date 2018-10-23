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Кого затронут санкции РФ против Украины – заявление Кремля

Новые санкции России против Украины не коснутся украинцев, находящихся в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Указ Владимира Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России, сообщает УНИАН.

– Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ, – заявил Песков, добавив, что украинский народ является “братским”, за исключением некоторых категорий.

Так, Указ Путина О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации предписывает правительству разработать перечень лиц, к которым будут предприняты меры.

– Украина предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя, – сказал Песков.

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В это же время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским компаниям, которые попадут под российские санкции, грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок некоторых товаров.

По словам Медведева, ограничения затронут только тех, кто “наносит вред России”, передает РИА Новости.

Напомним, Украина и еще три страны продлили санкции против России.

Фото: Dreamstime

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