На Днепропетровщине начато строительство современных амбулаторий за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины.

Об этом сегодня сообщили губернатор области Валентин Резниченко и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Всего в области планируют построить 18 таких медучреждений. На строительство и оснащение из госбюджета выделено 161,6 млн грн. Резиченко и Зубко посетили сегодня одну из строящихся амбулаторий в селе Ивановка Петриковского района.

– По инициативе Президента мы развиваем сеть первичной медпомощи в сельской местности, ведь 33% украинцев живет именно там, – отметил Зубко. – В Днепропетровской области будет 18 новых амбулаторий, в целом по Украине – 513. Сегодня уже есть и проекты, и земельные участки, и договоры с генподрядчиками. Это тот темп, на который мы рассчитывали. Есть и лидеры во внедрении проекта, Днепропетровщина – один из них.

Геннадий Зубко добавил, что строительство новой сети амбулаторий – именно тот проект, который должен показать новый стандарт первичной медпомощи в селе. Он осмотрел ход работ на одной из амбулаторий, которую строят в Ивановке. Подрядчики уже выполнили подготовительные работы, вырыли котлован, закладывают фундамент. По проекту, это будет одноэтажное здание, которое соберут из быстровозводимых конструкций.

– Амбулатория будет отвечать современным техническим требованиям. Она будет энергоэффективной, комфортной, с набором необходимого оборудования. А еще – полностью приспособленной для людей с инвалидностью, – сообщил Резниченко.

Медучреждения построят в 11 районах: Верхнеднепровском, Криничанском, Межевском, Никопольском, Петропавловском, Петриковском, Софиевском, Томаковском, Царичанском, Широковском, Юрьевском.

– Действует программа Президента Украины Петра Порошенко по строительству амбулаторий в сельской местности. Это очень важно, ведь годами этому не уделялось внимание, – сказал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. – В 2018 году на Днепропетровщине начали строительство 18 новых амбулаторий. В нескольких из них работы планируем завершить в этом году, в остальных – в 2019-м. Параллельно со строительством медучреждений закупается оборудование.

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– Этот проект предусматривает радикальное изменение первичной медпомощи в селе. Это новый набор оборудования, транспорт для семейного врача, круглосуточная связь, – отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

Напомним, в Петриковке Днепропетровской области первая леди Марина Порошенко и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли современный инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.