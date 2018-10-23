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Резніченко: У Дніпропетровській області почали будувати амбулаторії в селах

На Дніпропетровщині розпочато будівництво сучасних амбулаторій за рахунок державної субвенції на розвиток сільської медицини.

Про це сьогодні повідомили губернатор області Валентин Резніченко і віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

Всього в області планують побудувати 18 таких медзакладів. На будівництво і оснащення з держбюджету виділено 161,6 млн грн. Резніченко і Зубко відвідали сьогодні одну зі споруджуваних амбулаторій в селі Іванівка Петриківського району.

– За ініціативи Президента ми розвиваємо мережу первинної медичної допомоги в сільській місцевості, адже 33% українців живе саме там, – зазначив Зубко. – У Дніпропетровській області буде 18 нових амбулаторій, в цілому по Україні – 513. Сьогодні вже є і проекти, і земельні ділянки, і договори з генпідрядниками. Це той темп, на який ми розраховували. Є й лідери у впровадженні проекту, Дніпропетровщина – один з них.

Геннадій Зубко додав, що будівництво нової мережі амбулаторій – саме той проект, який повинен показати новий стандарт первинної медичної допомоги в селі. Він оглянув хід робіт на одній з амбулаторій, яку будують в Іванівці. Підрядники вже виконали підготовчі роботи, вирили котлован, закладають фундамент. За проектом, це буде одноповерхова будівля, яку зберуть зі швидкомонтованих конструкцій.

– Амбулаторія буде відповідати сучасним технічним вимогам. Вона буде енергоефективною, комфортною, з набором необхідного обладнання. А ще – повністю пристосованою для людей з інвалідністю, – повідомив Резніченко.

Медзаклади побудують в 11 районах: Верхньодніпровському, Криничанському, Межівському, Нікопольському, Петропавлівському, Петриківському, Софіївському, Томаківському, Царичанському, Широківському, Юр’ївському.

– Діє програма Президента України Петра Порошенка з будівництва амбулаторій в сільській місцевості. Це дуже важливо, адже роками цьому не приділялося уваги, – сказав радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. – У 2018 році на Дніпропетровщині ми почали будівництво 18 нових амбулаторій. У декількох з них роботи плануємо завершити цього року, в інших – у 2019-м. Паралельно з будівництвом медустанов закуповується обладнання.

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– Цей проект передбачає радикальну зміну первинної медичної допомоги в селі. Це новий набір обладнання, транспорт для сімейного лікаря, цілодобовий зв’язок, – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

Нагадаємо, у Петриківці Дніпропетровської області перша леді Марина Порошенко і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко відкрили сучасний інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

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