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Украинский лоукост открыл рейсы в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажу билетов на международные рейсы.

Літак

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на первые международные рейсы, сообщает Аvianews.com.

Сейчас для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнутся с декабря 2018 года.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси – от 1508 грн, в Софию – от 1508 грн, в Попрад – от 987 грн, в Барселону – от 1508 грн.

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В начале октября лоукост получил сертификат TCO, который дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

К слову, со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании.

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