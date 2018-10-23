Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp запустила продаж квитків на міжнародні рейси.
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на перші міжнародні рейси, повідомляє Аvianews.com.
Наразі для бронювання доступні рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почнуться з грудня 2018 року.
Мінімальні ціни в одну сторону в Тбілісі – від 1508 грн, в Софію – від 1508 грн, в Попрад – від 987 грн, в Барселону – від 1508 грн.
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На початку жовтня лоукост отримав сертифікат TCO, який дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також до Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну.
До слова, з наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії.
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