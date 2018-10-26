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Как вырастет цена на газ до 2020 года

В 2019 году цена на газ для населения может вырасти до 9 852 гривен за 1 тыс. кубометров.

Газ

В 2019 году цену газа для населения могут поднять до 9 852 грн за 1 тыс. кубометров, а в 2020 году она может достичь отметки в 12 314 грн, сообщает Экономическая правда.

с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года Нафтогаз Украины должен осуществлять продажу/поставку природного газа для населения, которая рассчитывается по формуле Ц = (Цбаз х Кд):

  • Ц – цена продажи/поставки природного газа;
  • Цбаз – средняя арифметическая цена продажи природного газа Нафтогаза для промышленных потребителей, действовавшая с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года;
  • Кд – коэффициент дисконта.

Читайте: Что изменится с 1 ноября 2018: цены на газ и жилье солдатам

Используя предоставленные показатели Цбаз и Кд изданию удалось рассчитать приблизительную цену газа для населения до 2020 года.

К слову, в Кабмине прогнозируют рост тарифов на тепло и горячее водоснабжение уже с 1 декабря.

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