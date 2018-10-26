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Як зросте ціна на газ до 2020 року

У 2019 ціна на газ для населення може вирости до 9 852 гривень за 1 тис. кубометрів.

Газ

У 2019 році ціну газу для населення можуть підняти до 9 852 грн за 1 тис. кубометрів, а в 2020 році вона може досягти позначки у 12 314 грн, повідомляє Економічна правда.

з 1 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року Нафтогаз України повинен здійснювати продаж/постачання природного газу для населення, яке розраховується за формулою Ц = (Цбаз х Кд):

  • Ц – ціна продажу/постачання природного газу;
  • Цбаз – середня арифметична ціна продажу природного газу Нафтогазу для промислових споживачів, що діяла з 1 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року;
  • Кд – коефіцієнт дисконту.

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Використовуючи надані показники Цбаз і Кд виданню вдалося розрахувати приблизну ціну газу для населення до 2020 року.

До слова, в Кабміні прогнозують зростання тарифів на тепло і гаряче водопостачання вже з 1 грудня.

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