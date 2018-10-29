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Кремль назвал цель встречи Трампа и Путина

В Кремле заявили, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа 11 ноября в Париже является “сверкой часов”.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

– Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (в Москве – Ред.) Болтона (советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон – Ред.), и главная цель – это сверить часы, – сказал он.

Песков подчеркнул, что не говорил о том, что по итогам не будет подписано никаких документов, как об этом написали некоторые СМИ.

– У президентов США и России очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, – добавил пресс-секретарь.

В частности, он упомянул намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и двухсторонние отношения между странами.

– Вот эта сверка часов и есть главная цель этой встречи,  – отметил Песков и добавил, что подготовка встречи глав двух государств только началась.

Читайте: Встреча лицом к лицу: о чем договорились Порошенко и Лукашенко

Напомним, что Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

 

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