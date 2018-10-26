В Гомеле состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.
В начале переговоров тет-а-тет глава Украинского государства поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность, отмечает пресс-служба Порошенко.
По словам Порошенко, уже были подписаны ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.
– Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% из года в год в валюте, – отметил Президент Украины.
Во время Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что во время переговоров с Петром Алексеевичем у них не осталось ни одного нерешенного вопроса, а диалог был содержательными и искренним.
Кроме того, президент Беларуси отметил, что все украинско-белорусские договоренности всегда исполняются.
Следующий форум проведут в Житомире.
К слову, Александр Лукашенко и Владимир Путин 21 сентября также провели переговоры в Сочи. Обсудили политическое взаимодействие и подняли вопрос Украины.
Напомним, президент Петр Порошенко провел встречу с президентами Украины предыдущих лет и обсудил дальнейшее развитие Украинского государства.
Фото: Пресс-служба президента Украины