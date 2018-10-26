В Гомеле состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.

В начале переговоров тет-а-тет глава Украинского государства поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность, отмечает пресс-служба Порошенко.

По словам Порошенко, уже были подписаны ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

– Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% из года в год в валюте, – отметил Президент Украины.

Во время Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что во время переговоров с Петром Алексеевичем у них не осталось ни одного нерешенного вопроса, а диалог был содержательными и искренним.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что все украинско-белорусские договоренности всегда исполняются.

Следующий форум проведут в Житомире.

К слову, Александр Лукашенко и Владимир Путин 21 сентября также провели переговоры в Сочи. Обсудили политическое взаимодействие и подняли вопрос Украины.

Напомним, президент Петр Порошенко провел встречу с президентами Украины предыдущих лет и обсудил дальнейшее развитие Украинского государства.

Фото: Пресс-служба президента Украины