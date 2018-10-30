РФ обязательно понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму, заявил Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация как государство-оккупант обязательно понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном ею Крыму.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

– Напоминаю крымским приспешникам российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто топчете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за которое обязательно придется ответить. Крым – это Украина, – отметил Климкин.

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Как сообщалось, так называемая “власть” аннексированного Крыма намерена передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).