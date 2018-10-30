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Не просто топчете мораль: реакція Києва на “націоналізацію” в Криму

РФ обов`язково понесе відповідальність за посягання на майно Меджлісу в окупованому Криму, заявив Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація як держава-окупант обов`язково понесе відповідальність за посягання на майно Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому нею Криму.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

– Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, cкоюєте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти. Крим – це Україна, – наголосив Клімкін.

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Як повідомлялося, так звана “влада” анексованого Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

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