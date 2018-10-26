Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что России нужно покинуть Крым и Донбасс.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна уйти из Крыма и Донбасса, прекратить вмешиваться в американские выборы и меньше вмешиваться в дела на Ближнем Востоке, передает Reuters.

– Будет полезно, если россияне прекратят вмешательство в наши выборы… уйдут из Крыма и Донбасса в Украине… прекратят использование незаконного химического оружия для совершения покушений на жизнь российских эмигрантов на Западе и будут меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока, – сказал Болтон.

Он добавил, что именно агрессивные действия РФ привели к введению против нее международных санкций.

Читайте: Обострение на Азове: ЕС усилил санкции против РФ

К слову, Италия не будет применять право вето относительно продления европейских санкций против Российской Федерации.