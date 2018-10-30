PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Новый рекорд: украинец Скавыш протянул зубами судно в 614 тонн на 16 метров/

Новый рекорд: украинец Скавыш протянул зубами судно в 614 тонн на 16 метров

Украинец Олег Скавыш установил новый рекорд, протянув зубами 614-тонные судно Верещагино на длину 16 метров.

Об этом сообщил представитель Национального реестра рекордов Дмитрий Яицкий в Facebook.

Он передвигался по причалу, опираясь на ступени 16-метровой лестницы.

Достижения мужа передадут в Национальный реестр рекордов, ведь предыдущее — 15 метров, на 1 метр меньше.

– Достижения Скавыша зафиксировано, данные передадут в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку предыдущее аналогичное мировое достижение составляет лишь 15 метров, — сказал представитель Национального реестра рекордов Дмитрий Яицкий.

ЧитайтеПочти 2 метра! Индус срезал самые длинные ногти в мире, которые носил 66 лет

Олег Скавыш смог потянуть судно только с другой раз, потому что судно сносило ветром во время первой попытки.

Олег Скавыш работает врачом-педиатром в Львове. Он установил девять рекордов Украины, в частности протащил зубами два вагона весом 56 тонн каждый. Мужчина хочет установить новый мировой рекорд — протянуть корабль весом 1600 тонн.

Напомним, в сентябре Навин Кумар из Индии за минуту расколол головой максимальное число грецких орехов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Despacito получила 7 титулов Книги рекордов Гиннеса
Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса
У Казахстані приготували шашалик-рекордсмен
Длиной 223 метра. В Казахстане приготовили шашлык-рекордсмен
Індус розбив головою 217 горіхів
Мировой рекорд. Мужчина расколол головой 217 орехов
Украинский школьник превзошел рекорды Роналду и Месси
Под Харьковом 57 парашютисток из 19 стран установили мировой рекорд
10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса
Чоловік із найдовшими нігтями на Землі
Почти 2 метра! Индус срезал самые длинные ногти в мире, которые носил 66 лет
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка