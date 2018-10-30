Украинец Олег Скавыш установил новый рекорд, протянув зубами 614-тонные судно Верещагино на длину 16 метров.

Об этом сообщил представитель Национального реестра рекордов Дмитрий Яицкий в Facebook.

Он передвигался по причалу, опираясь на ступени 16-метровой лестницы.

Достижения мужа передадут в Национальный реестр рекордов, ведь предыдущее — 15 метров, на 1 метр меньше.

– Достижения Скавыша зафиксировано, данные передадут в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку предыдущее аналогичное мировое достижение составляет лишь 15 метров, — сказал представитель Национального реестра рекордов Дмитрий Яицкий.

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Олег Скавыш смог потянуть судно только с другой раз, потому что судно сносило ветром во время первой попытки.

Олег Скавыш работает врачом-педиатром в Львове. Он установил девять рекордов Украины, в частности протащил зубами два вагона весом 56 тонн каждый. Мужчина хочет установить новый мировой рекорд — протянуть корабль весом 1600 тонн.

Напомним, в сентябре Навин Кумар из Индии за минуту расколол головой максимальное число грецких орехов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.