Українець Олег Скавиш встановив новий рекорд, протягнувши зубами 614-тонне судно Верещагіно на довжину 16 метрів.

Про це повідомив представник Національного реєстру рекордів Дмитро Яіцький у Facebook.

Він пересувався по причалу, спираючись на ступені 16-метрової драбини.

Досягнення чоловіка передадуть до Національного реєстру рекордів, адже попереднє – 15 метрів, на 1 метр менше.

– Досягнення Скавиша зафіксовано, дані передадуть у Книгу рекордів Гіннеса, оскільки попереднє аналогічне світове досягнення становить лише 15 метрів, — сказав Яіцький.

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Олег Скавиш зміг потягнути судно тільки з другого разу, тому що судно зносило вітром під час першої спроби.

Олег Скавиш працює лікарем-педіатром у Львові. Він встановив дев’ять рекордів України, зокрема протягнув зубами два вагони вагою 56 тонн кожен. Чоловік хоче встановити новий світовий рекорд — протягнути корабель вагою 1600 тонн.

Нагадаємо, у вересні Навин Кумар з Індії за хвилину розколов головою максимальне число волоських горіхів і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.