Украинский мультфильм Украденная принцесса: Руслан и Людмила стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) в номинации Лучший художественный фильм.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

– После безумного признания и любви украинского зрителя, Украденная принцесса завоевала свою первую международную премию и доказала, что является достойным конкурентом лучшим образцам мировой коммерческой анимации. Убежден, что это далеко не последняя ее победа! – отметил в связи с этим глава Госкино Филипп Ильенко.

Мультфильм Украденная принцесса собрал в украинском прокате 36 млн 115 тыс. 670 гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.

Стоит отметить, что к работе над мультфильмом присоединились многие украинские знаменитости.

Героев анимационного фильма озвучивали солисты группы Время и Стекло – Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева, телеведущие Юрий Горбунов и Сергей Притула, лидер группы ТНМК – Олег Михайлюта.

Кроме того, в проекте приняли участие актеры Дизель Студио Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок, телеведущая Маша Ефросинина, актер дубляжа Евгений Малуха, заслуженный артист Украины Николай Боклан, певец MONATIK, а также заслуженные мастера спорта Украины – Василий Вирастюк и боксер Александр Усик.

Продюсер ленты Егор Олесов, режиссер – Олег Маламуж, сценарист – Ярослав Войцешек.

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The Richard Harris International Film Festival – международный фестиваль в честь выдающегося ирландского певца и актера Ричарда Харриса, который ежегодно проходит в городе Ламерик (Ирландия). В международной секции соревнуются фильмы со всего мира в номинациях на лучшие художественные полнометражные, художественные короткометражные и документальные фильмы.

В этом году кинофестиваль проходил с 25 по 29 октября. Украинская лента соревновалась за премию в номинации Best Feature Film (Лучший полнометражный фильм) и одержала победу.

Напомним, в День всех влюбленных группа Время и Стекло презентовала официальный релиз клипа До зірок. Это саундтрек украинского мультфильма Украденная принцесса: Руслан и Людмила.