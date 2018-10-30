Український мультфільм Викрадена принцеса: Руслан і Людмила став переможцем Шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) в номінації найкращий художній фільм.

Про це повідомили в Державному агентстві України з питань кіно.

– Після шаленого визнання і любові українського глядача, Викрадена принцеса завоювала свою першу міжнародну премію і довела, що є гідним конкурентом найкращим зразкам світової комерційної анімації. Переконаний, що це далеко не остання її перемога! – зазначив у зв’язку з цим глава Держкіно Пилип Іллєнко.

Мультфільм Викрадена принцеса зібрав в українському прокаті 36 млн 115 тис. 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок.

Варто відзначити, що до роботи над мультфільмом приєдналися багато українських знаменитостей.

Героїв анімаційного фільму озвучували солісти групи Время и Стекло – Олексій Завгородній (Позитив) і Надя Дорофєєва, телеведучі Юрій Горбунов і Сергій Притула, лідер групи ТНМК – Олег Михайлюта.

Крім того, у проекті взяли участь актори Дизель Студіо Євген Гашенко, Єгор Крутоголов і Олександр Бережок, телеведуча Маша Єфросиніна, актор дубляжу Євген Малуха, заслужений артист України Микола Боклан, співак MONATIK, а також заслужені майстри спорту України – Василь Вірастюк і боксер Олександр Усик.

Продюсер стрічки Єгор Олесов, режисер – Олег Маламуж, сценарист – Ярослав Войцешек.

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The Richard Harris International Film Festival – фестиваль на честь видатного ірландського співака і актора Річарда Харріса, який щорічно проходить у місті Ламерик (Ірландія). У міжнародній секції змагаються фільми з усього світу в номінаціях на найкращі художні повнометражні, художні короткометражні та документальні фільми.

Цього року кінофестиваль проходив з 25 по 29 жовтня. Українська стрічка змагалась за премію в номінації Best Feature Film (Найкращий повнометражний фільм) і здобула перемогу.

Нагадаємо, у День всіх закоханих група Время и Стекло презентувала офіційний реліз кліпу до зірок. Це саундтрек українського мультфільму Викрадена принцеса: Руслан і Людмила.