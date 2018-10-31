На полигоне ВСУ состоялись испытания нового украинского 120-миллиметрового мобильного минометного комплекса Барс-8ММК.

Минометный комплекс создан на базе бронеавтомобиля Барс-8, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, который присутствовал на испытаниях.

По его словам, боевая машина также оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

– Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовка к стрельбе из походного положения – всего 1 минута, – сказал Турчинов.

Он также рассказал, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага.

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Боекомплект коплекса – 60 мин, а его экипаж состоит всего из трех человек.

Турчинов отметил, что производителям удалось решили несколько задач при разработке минометного комплекса: достичь максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поражать цель с высокой точностью, и, главное, – безопасности его использования.









Минута на развертывание: на что способен новый минометный комплекс / 5 фотографий

К слову, в августе на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун, которая точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

Фото: РНБО