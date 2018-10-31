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Хвилина на розгортання: на що здатен новий мінометний комплекс

На полігоні ЗСУ відбулися випробування нового українського 120-міліметрового мобільного мінометного комплексу Барс-8ММК.

Мінометний комплекс

Мінометний комплекс створено на базі бронеавтомобіля Барс-8, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, яких був присутній на випробуваннях.

За його словами, бойова машина також споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

– Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення – всього 1 хвилина, – сказав Турчинов.

Він також розповів, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога.

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Боєкомплект коплексу – 60 мін, а його екіпаж складається всього з трьох осіб.

Турчинов наголосив, що виробникам вдалося вирішили кілька завдань під час розробки мінометного комплексу: досягти максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, – безпеки його використання.

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Хвилина на розгортання: на що здатен новий мінометний комплекс / 5 фотографий

До слова, у серпні на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети Нептун, яка точно вразила морську ціль на відстані 100 км.

Фото: РНБО

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