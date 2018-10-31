Безвизовый режим с Катаром заработает с 2 ноября 2018 года.

Безвизовый режим Катаром заработает в полную силу с 2 ноября 2018 года.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Интерфакс-Украина.

Украина также усиливает сотрудничество с Катаром в правоохранительной сфере, в частности совместной борьбе с киберпреступностью.

– Новый мир – новые вызовы. Мы создадим прочную цепь компетентных игроков в сфере кибербезопасности и вместе будем сильнее. Сейчас мы эффективно и углубленно работаем с США, Канадой, Германией и, несмотря на расстояние, с Австралией. Кроме этого, прочные контакты с Европолом и Интерполом. В вашем регионе хотим сделать ставку на работу с вашей страной, – сказал Аваков.

Кроме того, Украина поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений.

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Напомним, Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем.

Фото: Leonardospencer/Dreamstime.com