PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Катар ввів безвіз з Україною/

Катар ввів безвіз з Україною

Безвізовий режим з Катаром запрацює с 2 листопада 2018 року.

Безвізовий режим Катаром запрацює в повну силу с 2 листопада 2018 року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише Інтерфакс-Україна.

Україна також посилює співпрацю з Катаром у правоохоронній сфері, зокрема спільну боротьбу з кіберзлочинністю.

– Новий світ – нові виклики. Ми створимо міцний ланцюг компетентних гравців у сфері кібербезпеки і разом будемо сильнішими. Зараз ми ефективно та поглиблено працюємо з США, Канадою, Німеччиною і, незважаючи на відстань, з Австралією. Крім цього, міцні контакти з Європолом та Інтерполом. У вашому регіоні хочемо зробити ставку на роботу з вашою країною, – сказав Аваков.

Крім того, Україна допоможе Катару в підготовці фахівців-правоохоронців, зокрема поділиться досвідом тренування поліцейських спецпідрозділів.

Читайте: Рік безвізу! Що змінилося для України

Нагадаємо, Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм.

Фото: Leonardospencer/Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МАУ змінює порядок перевезення ручної поклажі
Україна закриває повітряний простір над Чорним морем на Херсонщині
Програму Доступні ліки заблокує новий лікарський закон – експерти
Смертна кара за корупцію, легалізація наркотиків та проституції: Нові лідери VS громадська думка
Росія будує ще одну військову частину на кордоні з Україною
Політики святкують Хелловін: Ляшко Горобець, клоун Парасюк, а Добкін – Монтана
Ангела Меркель
Меркель їде до України: що відомо про залізну леді Німеччини та цілі її візиту
Заборона на носіння камуфляжу і військової форми: як покарають порушників
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка