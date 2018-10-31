Безвізовий режим з Катаром запрацює с 2 листопада 2018 року.

Безвізовий режим Катаром запрацює в повну силу с 2 листопада 2018 року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише Інтерфакс-Україна.

Україна також посилює співпрацю з Катаром у правоохоронній сфері, зокрема спільну боротьбу з кіберзлочинністю.

– Новий світ – нові виклики. Ми створимо міцний ланцюг компетентних гравців у сфері кібербезпеки і разом будемо сильнішими. Зараз ми ефективно та поглиблено працюємо з США, Канадою, Німеччиною і, незважаючи на відстань, з Австралією. Крім цього, міцні контакти з Європолом та Інтерполом. У вашому регіоні хочемо зробити ставку на роботу з вашою країною, – сказав Аваков.

Крім того, Україна допоможе Катару в підготовці фахівців-правоохоронців, зокрема поділиться досвідом тренування поліцейських спецпідрозділів.

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Нагадаємо, Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм.

Фото: Leonardospencer/Dreamstime.com