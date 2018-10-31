Украина в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business среди 190 стран мира сейчас занимает 71 место (между Киргизией и Грецией), за год поднявшись еще на 5 позиций.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

– На 41 пункт только за последний год вырос наш показатель в номинации международная торговля и на 25 – в части выполнения контрактов, – отметил глава государства.

По его словам, с 2014 года наибольшего прогресса удалось достичь в категориях: налогообложение – плюс 110 пунктов, международная торговля – плюс 70 ступенек, а в защите инвесторов добавили 56 пунктов.

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Порошенко отметил, что в легкости получения разрешений на строительство Украина занимает 30 место в мире.

К слову, если посмотреть на место ближайших соседей в рейтинге Doing Business 2019, то видно, что Украина значительно отстает: Венгрия – 53, Словакия – 42, Румыния – 52, Молдова – 47, Турция – 43, Беларусь – 37, Россия – 31.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге Doing Business – на 76 место.