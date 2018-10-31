Україна у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business серед 190 країн світу наразі посідає 71 місце (між Киргизією і Грецією), за рік піднявшись ще на 5 позицій.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

– На 41 пункт лише за останній рік зріс наш показник у номінації міжнародна торгівля і на 25 – в частині виконання контрактів, – зазначив глава держави.

За його словами, з 2014 року найбільшого прогресу вдалося досягти в категоріях: оподаткування – плюс 110 пунктів, міжнародна торгівля – плюс 70 сходинок, а в захисті інвесторів додали 56 пунктів.

Порошенко наголосив, що у легкості отримання дозволів на будівництво Україна займає 30 місце у світі.

До слова, якщо подивитися на місце найближчих сусідів у рейтингу Doing Business 2019, то видно, що Україна значно відстає: Угорщина – 53, Словаччина – 42, Румунія – 52, Молдова – 47, Туреччина – 43, Білорусь – 37, Російська Федерація – 31.

Нагадаємо, у 2018 році Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу Doing Business – на 76-е місце.