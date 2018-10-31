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В Украине 1 ноября дорожает телефонная связь: для кого и на сколько

С четверга, 1 ноября, в Украине вступают в действие новые тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, повышение тарифов на телефонную связь для населения с 1 ноября предусмотрено решением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ)  от 18 сентября 2018 года №488.

На первом этапе повышается абонплата для населения за пользование телефонным аппаратом с почасовой оплатой местных разговоров.

Стоимость стационарной телефонной связи в среднем вырастет на 17% в городах и на 18,8% – в селах, то есть примерно на 3-7 грн.

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Этим же документом утверждены предельные тарифы на указанные услуги с 1 января 2019 года. На данном этапе произойдет повышение тарифов для всех категорий пользователей. Согласно плану поэтапного повышения цен на фиксированную телефонную связь, в 2019 году тарифы увеличатся еще на 2-5 грн.

Напомним,  1 января 2018 года Укртелеком повысил тарифы на 8,3% в среднем.

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