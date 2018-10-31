З четверга, 1 листопада, в Україні набувають чинності нові тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, підвищення тарифів на телефонний зв’язок для населення з 1 листопада передбачено рішенням Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) від 18 вересня 2018 року №488.

На першому етапі підвищується абонплата для населення за користування телефонним апаратом з погодинною оплатою місцевих розмов.

Вартість стаціонарного телефонного зв’язку в середньому зросте на 17% в містах і на 18,8% – в селах, тобто приблизно на 3-7 грн.

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Цим же документом затверджено граничні тарифи на зазначені послуги з 1 січня 2019 року. На даному етапі відбудеться підвищення тарифів для всіх категорій користувачів. Згідно з планом поетапного підвищення цін на фіксований телефонний зв’язок, в 2019 році тарифи збільшаться ще на 2-5 грн.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив тарифи на 8,3% в середньому.