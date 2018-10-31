Проектом закона предлагается установить, что 9 мая работники будут иметь выходной день и праздновать одновременно День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День Европы.

Проектом закона О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о праздничных и нерабочих днях предлагается абзац шестой части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины дополнить словами “День Европы”.

Cоответствующий законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, 9-го мая работники будут иметь выходной день и праздновать одновременно День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и День Европы. Авторы законопроекта объясняют это тем, что с 2003 года Украина присоединилась к празднованию Дня Европы, который отмечается в нашей стране в третью субботу мая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал принять данный законопроект за основу. В то же время, Главное научно-экспертное управление, проанализировав законопроект, выразило свои замечания.

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Прежде всего, замечания связаны с тем, что в Украине уже сложилась практика празднования Дня Победы (9 мая) и Дня Европы (третья суббота мая) в разный календарный период. В связи с этим, возникают определенные сомнения относительно установления даты этих праздников в КЗоТ Украины в один день — 9 мая.

Напомним, на Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней.