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Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова

Политзаключенный Роман Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко от Национального союза журналистов Украины.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

– Единогласно жюри НСЖУ признает лауреатом журналиста, нашего коллегу Романа Сущенка. Роман является мужественным украинским журналистом, он задает пример, и он на сегодня является примером мужества и примером украинского журналиста, который не покоряется тем обстоятельствам,его работы являются примером для нас и для международных журналистов, – сказал Сергей Томиленко.

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Премия была учреждена Национальным союзом журналистов в 2012 году. Ее вручают для людей и организаций, которые достигли успехов в отстаивании права на свободу слова и борьбе за профессиональные стандарты.

В Киеве премию получила дочь журналиста Юлия Сущенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор о 12 годах заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”.

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