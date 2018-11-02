Политзаключенный Роман Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко от Национального союза журналистов Украины.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

– Единогласно жюри НСЖУ признает лауреатом журналиста, нашего коллегу Романа Сущенка. Роман является мужественным украинским журналистом, он задает пример, и он на сегодня является примером мужества и примером украинского журналиста, который не покоряется тем обстоятельствам,его работы являются примером для нас и для международных журналистов, – сказал Сергей Томиленко.

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Премия была учреждена Национальным союзом журналистов в 2012 году. Ее вручают для людей и организаций, которые достигли успехов в отстаивании права на свободу слова и борьбе за профессиональные стандарты.

В Киеве премию получила дочь журналиста Юлия Сущенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор о 12 годах заключения украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в “шпионаже”.