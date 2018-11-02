Політв’язень Роман Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка від Національної спілки журналістів України.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

– Одноголосно журі НСЖУ визнає цьогорічним лауреатом журналіста, нашого колегу Романа Сущенка. Роман є мужнім українським журналістом, він задає приклад, і він на сьогодні є прикладом мужності і прикладом українського журналіста, який не кориться тим обставинам, його роботи є прикладом для нас і для міжнародних журналістів, – сказав Сергій Томіленко.

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Премію було засновано Національною спілкою журналістів у 2012 році. Її вручають для людей та організацій, які досягли успіхів у відстоюванні права на свободу слова та боротьбі за професійні стандарти.

У Києві премію отримала донька журналіста Юлія Сущенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховний суд Росії відхилив апеляцію на вирок про 12 років ув’язнення українському журналісту Роману Сущенко, якого звинувачують в “шпигунстві”.