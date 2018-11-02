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Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова

Політв’язень Роман Сущенко став лауреатом премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка від Національної спілки журналістів України.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

– Одноголосно журі НСЖУ визнає цьогорічним лауреатом журналіста, нашого колегу Романа Сущенка. Роман є мужнім українським журналістом, він задає приклад, і він на сьогодні є прикладом мужності і прикладом українського журналіста, який не кориться тим обставинам, його роботи є прикладом для нас і для міжнародних журналістів, – сказав Сергій Томіленко.

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Премію було засновано Національною спілкою журналістів у 2012  році. Її вручають для людей та організацій, які досягли успіхів у відстоюванні права на свободу слова та боротьбі за професійні стандарти.

У Києві премію отримала донька журналіста Юлія Сущенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховний суд Росії відхилив апеляцію на вирок про 12 років ув’язнення українському журналісту Роману Сущенко, якого звинувачують в “шпигунстві”.

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