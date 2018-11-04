Заявление УПЦ МП о том, что Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы новой Украинской православной церкви является фейком.

Об этом архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря написал на своей странице в Facebook.

– Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть, – написал он.

По его мнению, целью распространения такой информации было усложнить ситуацию и помешать процессу, который подходит к завершению.

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Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

Евстратий Зоря призвал доверять только официальным заявлениям относительно процесса, которые распространяются от Вселенского Патриархата, Патриарха Варфоломея, Киевского Патриархата, Патриарха Филарета, полномочных представителей президента Украины и лично от него.

Напомним, сегодня в УПЦ МП заявили о письме из Константинополя к украинским церквям, который якобы запрещает Филарету и Макарию участвовать в выборах главы новой УПЦ.