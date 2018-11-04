PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Московский вброс: УПЦ КП о запрете Филарету и Макарию возглавлять новую УПЦ/

Московский вброс: УПЦ КП о запрете Филарету и Макарию возглавлять новую УПЦ

Заявление УПЦ МП о том, что Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы новой Украинской православной церкви является фейком.

Об этом архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря написал на своей странице в Facebook.

– Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться – личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть, – написал он.

По его мнению, целью распространения такой информации было усложнить ситуацию и помешать процессу, который подходит к завершению.

Читайте: Филарет назвал требования к будущему главе УПЦ

Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

Евстратий Зоря призвал доверять только официальным заявлениям относительно процесса, которые распространяются от Вселенского Патриархата, Патриарха Варфоломея, Киевского Патриархата, Патриарха Филарета, полномочных представителей президента Украины и лично от него.

Напомним, сегодня в УПЦ МП заявили о письме из Константинополя к украинским церквям, который якобы запрещает Филарету и Макарию участвовать в выборах главы новой УПЦ.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Какое название будет у единой поместной православной церкви в Украине
Церковь
МИД Румынии: фейки о “притеснениях” православных румын – дело рук РФ
Справедливость восстановлена: Варфоломей об автокефалии Киева
Храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним
Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным
Автокефалия УПЦ: возможные сроки Объединительного Собора
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Автокефалия Киева: Синод УПЦ изменил форму титула Филарета
Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій
Томос Украине: Константинополь ответил на ультиматум РПЦ
УПЦ не будет? Что должна сделать Украина до получения томоса
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка